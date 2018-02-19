Настоятель храма в Кизляре: десятки людей спаслись благодаря нищенке

Священнослужитель в Кизляре, отец Павел рассказал, что жизни многих прихожан Храма Георгия Победоносца в день трагедии спасла блаженная нищенка Ирина Мелькомова ценой собственной жизни.

"Когда вооруженный человек вбежал во двор храма и начал стрелять, Ирина бросилась на него, стала бить его сумкой и кричать. А он развернулся и выстрелил ей в грудь", - рассказал настоятель храма корреспонденту "Правмира". Своим героическим поступком она отвлекла преступника и многие прихожане смогли укрыться в храме, закрыв двери. Как добавил отец Павел, Ирина была очень доброй и ожидать от нее такого поступка не приходилось.

Владыка, епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, предложил похоронить погибших на территории храма и установить один большой мемориал в память об этих жертвах. Но этот вопрос еще предстоит обсудить с родными погибших.

Сегодня врио главы Дагестана Владимир Васильев прибыл в Кизляр, где почтил память погибших и посетил городскую больницу, в которой находились раненые. 20 февраля в Кизляре объявлен днем траура по погибшим при стрельбе в местном Храме Георгия Победоносца.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал трагедию, произошедшую в Кизляре. По его словам, тот, кто совершил убийство неповинных людей, не является мусульманином или христианином.