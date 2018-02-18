В Совфеде считают, что стрельба в Кизляре могла быть хорошо спланирована

Нападение на жителей Кизляра могло быть хорошо спланированной акцией, направленной на дестабилизацию региона, предположила первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Гумерова назвала стрельбу по мирным жителям «чудовищным актом насилия» и добавила, что у бандитов и террористов нет ни конфессии, ни национальности. Убийтсво прихожан была направлено на то, чтобы лишить спокойствия жителей республики, подорвать межнациональные и межконфессиональные отношения.

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия")считает, что страшное происшествие в Кизляре ни коим образом не связано с межнациональными отношениями.

Мужчина устроил стрельбу по толпе во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре. По последним данным, погибли 5 человек.