Депутат не видит связи между стрельбой в Кизляре и межнациональной рознью

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия")считает, что страшное происшествие в Кизляре ни коим образом не связано с межнациональными отношениями.



"Я считаю, что даже намеков не должно быть...", — сказал РИА Новости Гильмутдинов. Как он выразился, "везде есть ненормальные люди".

Как ранее сообщалось, мужчина устроил стрельбу по толпе во время празднования Масленицы в дагестанском Кизляре. Погибли 4 человека, еще пятеро ранены. Преступник был ликвидирован. Стрельба велась из охотничьего ружья.

По последним данным, число жертв увеличилось до пяти, пострадавшая женщина скончалась на операционном столе.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в дагестанском Кизляре, где погибли пять человек. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который расстрелял людей.