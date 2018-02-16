Обвиняемый в убийстве мужчины у «Славянского бульвара» арестован

В Москве взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве человека у остановки общественного транспорта «Славянский бульвар». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Во время допроса задержанный признал вину и пояснил, что конфликт произошёл на почве личных неприязненных отношений.

Убийство было совершено еще вечером 28 января. После преступления подозреваемый скрылся с места происшествия.