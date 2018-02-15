Украинские военные убили сослуживцев в Донбассе
15 февраля 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
В десятках километров от линии разграничения, неподалеку от Мариуполя, были убиты четверо бойцов отдельной бригады морской пехоты (воинская часть А-2802). По данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.
Тела морпехов обнаружили в доме в селе Бердянское, где они временно проживали. Причиной убийства называются неуставные отношения, передает РИА Новости. Перед стрельбой военные употребляли спиртные напитки. Преступление, по всей видимости, хотели скрыть, пытаясь поджечь дом и заложив там взрывчатку.
Задержанные подозреваемые уже сознались в содеянном.
Национальная полиция и военная прокуратура выясняют причины и подробности этого чрезвычайного происшествия.