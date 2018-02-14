Мужчина убил беременную любовницу, чтобы жена не узнала

О пропаже женщины, которая была на 24-й неделе беременности, стало известно в начале декабря прошлого года. Почти через два месяца ее тело нашли в лесу у села Фёдоровка Калининского района Уфы.

В Уфе полиция задержала 30-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 34-летней женщины. Как признался задержанный, он убил свою любовницу, которая была на 6 месяце беременности, из-за страха, что жена, которая также ждала ребенка, узнает об измене.

Следственные действия продолжаются.