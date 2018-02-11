Драка бойцов российской сборной произошла в Москве

Драка произошла на Сухаревской площади в Москве, один человек получил колото-резаное ранение. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. Все участники потасовки задержаны.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, драка произошла сегодня утром после распития алкогольных напитков в ближайшем ресторане. Очевидцы сообщают, что мужчины, которые «что-то не поделили», сошлись «трое на трое». Среди участников якобы были бойцы российской сборной.

Обстоятельства случившегося выясняются. Полиция проводит проверку.