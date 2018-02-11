В Минсельхоз Забайкалья после задержания министра нагрянули с обысками

Утром в воскресенье, 11 февраля сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю проводят обыски в здании краевого министерства сельского хозяйства.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении главы Минсельхоза Забайкалья Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиновой.

В ходе обысков будут изъяты документы, имеющие значение для предварительного следствия. Обыски проходят в кабинетах экс-министра Кузьминова, Малакшиновой, в бухгалтерии и других помещениях.

Отмечается, что в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.

Днем в субботу, 10 февраля, в МВД РФ рассказали о задержании министра сельского хозяйства Забайкалья и его заместителя. Согласно последним сообщениям, чиновники превысили должностные полномочия.