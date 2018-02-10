В Екатеринбурге совершено нападение на сотрудника «Скорой помощи»

В Екатеринбурге местный житель напал на водителя скорой помощи, которая приехала по вызову. Водитель получил травмы и был вынужден обратиться в больницу. Скорая приехала на вызов к букмекерской конторе, где произошла драка.

Там до потери сознания избили молодого парня. Врачей к пострадавшему не пускал хулиган, который заявил, что еще не закончил с ним разговаривать. Когда раненого все же забрали в машину "скорой помощи", злоумышленник начал бегать вокруг и пинать автомобиль.

Водитель попытался успокоить разбушевавшегося молодого человека, но тот только разозлился и избил водителя. В полиции сообщили, что злоумышленнику 22 года и на данный момент по факту произошедшего ведется следствие, после которого будет принято решение о наказании молодого человека.