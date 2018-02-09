Жителя Омска заподозрили в убийстве мамы, бабушки и кота

Мужчина в Омске подозревается в убийстве своих матери и бабушки, а также кота, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. Жуткое происшествие произошло сегодня утром.

Следователи считают, что мужчина, находясь под воздействием наркотических веществ, набросился с ножом на свою маму и бабушку. Кроме того, жертвой мужчины стал кот.

После произошедшего мужчина залез на крышу дома. Там его нашли соседи, которые впоследствии вызвали полицейских.

Следователи определяют обстоятельства случившегося трагического инцидента.