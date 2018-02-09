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В Кирове на рабочем месте от отравления газом погиб 30-летний мужчина

9 февраля 2018, 10:26 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В Кирове на рабочем месте от отравления газом погиб 30-летний мужчина

 

Несчастный случай произошел 31 января. Работники одного из предприятий города нашли тело своего 30-летнего коллеги в элементе оборудования по производству сухих строительных смесей – бункере (накопителе) для древесного опила.

На место происшествия выехали следователи. Чтобы узнать что произошло были опрошены свидетели происшествия, руководитель предприятия, изъята документация.

По предварительной информации, 30-летний потерпевший был принят на работу без надлежащего оформления трудовых отношений на должность подсобного рабочего. 31 января он находился в торгово-складском помещении и осуществлял работы с оборудованием по производству сухих строительных смесей. Во время работ молодой человек упал с высоты не менее четырёх метров в накопитель для древесного опила и потерял сознание. Позже его без признаков жизни обнаружили коллеги. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от отравления углекислым газом.

 

По версии следствия, должностные лица организации не обеспечили надлежащие условия по охране труда рабочего, не осуществляли должный контроль за ним. Помимо этого, оборудование по производству сухих строительных смесей, на котором работал потерпевший, не прошло сертификацию на соответствие требованиям безопасности.

В рамках расследования следователи всесторонне исследуют обстоятельства трагедии, проводят все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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