Школьницу взяли в заложники в Армении из-за долга

Маленькая жительница армянского Егварда оказалась заложницей после того, как у ее матери потребовали вернуть долг в 30 тыс драмов ($62), - сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении.

Подруга семьи 10-летней девочки предложила ей якобы сходить в магазин, привела ее к себе домой и сообщила матери ребенка, что выпустит ее только в том случае, если будет возвращен долг.

Девочка была признана потерпевшей, подозреваемая в похищении задержана, ведется предварительное следствие.