Пенсионерку и ее сына ждет суд за убийство почтальона

В Свердловский областной суд направлено уголовное дело в отношении 64-летней екатеринбурженки и ее 30-летнего сына. Они обвиняются в разбое и убийстве женщины-почтальона. Добычей преступников стали 230 тысяч рублей.

Почтальон пришла выдать пенсию. Пенсионерка применила электрошокер, затем мужчина стал бить почтальона кулаками, потом нанес несколько ножевых ударов. Родственники обмотали убитую скотчем, пакетами и веревками. Забрав деньги, они выбросили труп на лестничную клетку, пишет kp.ru.

Трагедия произошла 17 февраля прошлого года. Подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве и разбое. Как выяснилось, у пенсионерки накопились долги больше чем на 200 000 рублей.