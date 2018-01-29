Неуклюжему вору дали 3 года

В Селижарово Тверской области местного жителя приговорили к 3 годам лишения свободы за кражи.



Как сообщает портал "Афанасий Бизнес", 24 октября прошлого года выпивший мужчина проник в церковную котельную и похитил оттуда шлифовальную машинку и дрель. Через день он опять, хлебнув лишнего, решил хорошо подзакусить и проник в частный жилой дом. Направившись в сторону холодильника, споткнулся о табуретку и разбудил хозяйку дома, которая и вызывала полицию.



