Неуклюжему вору дали 3 года
29 января 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Селижарово Тверской области местного жителя приговорили к 3 годам лишения свободы за кражи.
Как сообщает портал "Афанасий Бизнес", 24 октября прошлого года выпивший мужчина проник в церковную котельную и похитил оттуда шлифовальную машинку и дрель. Через день он опять, хлебнув лишнего, решил хорошо подзакусить и проник в частный жилой дом. Направившись в сторону холодильника, споткнулся о табуретку и разбудил хозяйку дома, которая и вызывала полицию.