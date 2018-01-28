Московский полицейский смертельно ранил напавшего на него при задержании
28 января 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сотрудник ГИБДД при задержании нанес смертельное ранение подозреваемому в квартирной краже.
Инцидент произошел сегодня рано утром в районе 4-й улицы Марьиной Рощи.
Полицейским удалось задержать группу подозреваемых в ограблениях квартир. Один из злоумышленников пытался скрыться и за ним побежал сотрудник ГИБДД, который также принимал участие в розыске.
Когда он догнал злоумышленника, тот напал на него с ножом. Страж порядка был вынужден открыть огонь. Пострадавший скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка.