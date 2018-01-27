В Петербурге обстрелян трамвай с пассажирами

В городе на Неве в районе проспекта Просвещения неизвестные сделали несколько выстрелов по трамваю. Личности стрелявших, предположительно, из пневматического пистолета, пока не установлены.

Очевидец разместил о происшествии запись и фото в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети Вконтакте. Сейчас на месте инцидента работает полиция. О пострадавших сведений нет, сообщает "Пятый Канал".

Ранее стало известно, что группа неизвестных расстреляла посетителей клуба, расположенного в бразильском городе Форталеза, инцидент произошел утром в клубе бедного района города. Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали.









Фото: vk.com/ Cлава Шартов