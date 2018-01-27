В ходе стрельбы в бразильском клубе погибли 10 человек

Группа неизвестных расстреляла посетителей клуба, расположенного в бразильском городе Форталеза, инцидент произошел утром в клубе бедного района города. Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали.

Группа вооруженных людей подъехала к заведению на трех машинах и начала стрельбу во внутреннем дворе. Власти подозревают, что произошедшее связано с разбирательствами из-за наркотиков.

На месте ЧП продолжают работать полиция и специальные службы. Очевидцы дают показания.

Ранее сообщалось, что в одном из хостелов в центре Москвы произошла драка со стрельбой. В результате пострадали четверо граждан Северной Кореи. Инцидент произошел ночью 25 января. Напавшие на иностранцев преступники скрылись с места ЧП.