В ходе стрельбы в бразильском клубе погибли 10 человек
27 января 2018, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
Группа неизвестных расстреляла посетителей клуба, расположенного в бразильском городе Форталеза, инцидент произошел утром в клубе бедного района города. Минимум десять человек погибли, еще шесть пострадали.
Группа вооруженных людей подъехала к заведению на трех машинах и начала стрельбу во внутреннем дворе. Власти подозревают, что произошедшее связано с разбирательствами из-за наркотиков.
На месте ЧП продолжают работать полиция и специальные службы. Очевидцы дают показания.
Ранее сообщалось, что в одном из хостелов в центре Москвы произошла драка со стрельбой. В результате пострадали четверо граждан Северной Кореи. Инцидент произошел ночью 25 января. Напавшие на иностранцев преступники скрылись с места ЧП.