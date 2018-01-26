Пассажир бизнес-класса устроил дебош и ударил стюардессу

Полиция в аэропорту «Шереметьево» возбудила уголовное дело против 38-летнего жителя российской столицы, буянившего в бизнес-классе рейса Москва-Нью-Йорк. Он дебоширил на борту самолета и ударил стюардессу. Авиадебошира, летевшего в Екатеринбург, пришлось привязать скотчем к креслу

Пассажир не реагировал на замечания, неадекватно себя вел, матерился. Стюардесса, которую мужчина ударил по лицу, обратилась в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. Дебошир был задержан по возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что женщина так активно требовала шампанского на борту самолета авиакомпании SWISS, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Цюрих, что командир корабля решил запросить незапланированную посадку в Германии.