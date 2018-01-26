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//Криминал 13+

Пассажир бизнес-класса устроил дебош и ударил стюардессу

26 января 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Пассажир бизнес-класса устроил дебош и ударил стюардессу

Полиция в аэропорту «Шереметьево» возбудила уголовное дело против 38-летнего жителя российской столицы, буянившего в бизнес-классе рейса Москва-Нью-Йорк. Он дебоширил на борту самолета и ударил стюардессу.

Авиадебошира, летевшего в Екатеринбург, пришлось привязать скотчем к креслу

Авиадебошира, летевшего в Екатеринбург, пришлось привязать скотчем к креслу

Пассажир не реагировал на замечания, неадекватно себя вел, матерился. Стюардесса, которую мужчина ударил по лицу, обратилась в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях. Дебошир был задержан по возвращении в Россию.

Ранее сообщалось, что женщина так активно требовала шампанского на борту самолета авиакомпании SWISS, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Цюрих, что командир корабля решил запросить незапланированную посадку в Германии.

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США в очередной раз расширили антироссийские санкции

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Растет число погибших в результате пожара в отделении неотложной помощи больницы в южнокорейском городе Мильян. На данный момент СМИ в Южной Корее сообщили о том, что при пожаре погиб 41 человек. 79 человек пострадали.

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СМИ: полиция нагрянула в кинотеатр "Пионер" после показа "Смерти Сталина"

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В Израиле во время раскопок была найдена челюсть первобытного человека, жившего приблизительно двести тысяч лет назад. Находка была сделана членами международной группы археологов в пещере Мислия.

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У Дмитрия Маликова родился второй ребенок

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Тридцать три подмосковных спортсмена поедут на ОИ-2018

Тридцать три спортсмена из Подмосковья поедут на ХХIII Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчане. Напомним, что Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском городе Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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Мошенник выманил у пожилой москвички триста тысяч, представившись ее «сыном»

Мошенник выманил у пожилой москвички триста тысяч, представившись ее «сыном»

Столичные оперативники задержали мошенника, который выманил у восьмидесятисемилетней москвички 300 тысяч рублей, представившись ее сыном и попросив деньги, чтобы якобы избежать ответственности за содеянное преступление.

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НЛО добралось до подмосковной Ивантеевки

НЛО добралось до подмосковной Ивантеевки

Жители подмосковной Ивантеевки наблюдали в небе неопознанный летающий объект. Его удалось снять на видео и показать местным уфологам. НЛО увидели автомобилисты, проезжающие по улице Кирова.

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Волочкова опубликовала фото в постели с любимым

Волочкова опубликовала фото в постели с любимым

42-летняя Анастасия Волочкова все чаще выкладывает в свой микроблог снимки с новым бойфрендом Михаилом Лагиным. На днях артистка призналась ему в любви, опубликовав у себя на странице в Instagram совместное черно-белое фото.

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Сотрудников МВД, зарегистрировавших в Москве однополый брак, уволят из органов

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Минфин США дал объяснение расширению антироссийских санкций

Минфин США дал объяснение расширению антироссийских санкций

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МОК для российских спортсменов придумал правила поведения на Олимпиаде -2018

МОК для российских спортсменов придумал правила поведения на Олимпиаде -2018

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Уволенная санитарка рассказала, почему оставила пациента на улице

Уволенная санитарка рассказала, почему оставила пациента на улице

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Роскомнадзор предлагает заносить в базу тип мессенджера и никнейм пользователей

Роскомнадзор предлагает заносить в базу тип мессенджера и никнейм пользователей

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Ученые нашли окончательный ответ на вопрос, кто же построил египетские пирамиды

Ученые нашли окончательный ответ на вопрос, кто же построил египетские пирамиды

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Обнародована вероятная дата начала «блицкрига» ВСУ в Донбассе

Обнародована вероятная дата начала «блицкрига» ВСУ в Донбассе

Наступательная операция Вооруженных сил Украины на востоке страны намечена на конец февраля – начало марта. Такой информацией поделился в интернете российский военный корреспондент Семен Пегов.

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США в очередной раз расширили антироссийские санкции

США в очередной раз расширили антироссийские санкции

Белый дом распространил санкции в связи с событиями на Украине еще на 21 гражданина России и Украины. Среди них замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.

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Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни 41 человека

Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни 41 человека

Растет число погибших в результате пожара в отделении неотложной помощи больницы в южнокорейском городе Мильян. На данный момент СМИ в Южной Корее сообщили о том, что при пожаре погиб 41 человек. 79 человек пострадали.

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Высокопоставленные британские военные опасаются удара России с «тысячами жертв»

Высокопоставленные британские военные опасаются удара России с «тысячами жертв»

Высокопоставленные британские военные опасаются удара России по инфраструктуре и системе энергоснабжения Королевства со страшными последствиями для безопасности всей Европы.

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В Госдуму внесен законопроект о создании крипторубля

В Госдуму внесен законопроект о создании крипторубля

Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет цифровой финансовый актив под названием «крипторубль» на территории России в качестве средства платежа.

//Культура

СМИ: полиция нагрянула в кинотеатр "Пионер" после показа "Смерти Сталина"

СМИ: полиция нагрянула в кинотеатр "Пионер" после показа "Смерти Сталина"

В московский кинотеатр "Пионер", где вопреки отзыву прокатного удостоверения состоялась премьера фильма "Смерть Сталина", 26 января пришли сотрудники полиции, сообщают очевидцы.

//Общество

Археологическая находка из израильских пещер ставит под сомнение теорию эволюции

Археологическая находка из израильских пещер ставит под сомнение теорию эволюции

В Израиле во время раскопок была найдена челюсть первобытного человека, жившего приблизительно двести тысяч лет назад. Находка была сделана членами международной группы археологов в пещере Мислия.

//Культура

Муж Людмилы Сенчиной рассказал о последних месяцах жизни певицы

Муж Людмилы Сенчиной рассказал о последних месяцах жизни певицы

О трагической смерти певицы рассказал ее супруг и продюсер Владимир Андреев, с которым артистка прожила в браке более двадцати лет. Еще полтора года назад Людмила Сенчина узнала о страшном диагнозе.

//Шоу-бизнес

У Дмитрия Маликова родился второй ребенок

У Дмитрия Маликова родился второй ребенок

В семье музыканта Дмитрия Маликова произошло радостное событие — певец и его жена во второй раз стали родителями. В одной из элитных петербургских клиник на свет появился малыш от суррогатной матери.

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Нейросеть определила язык, на котором написана таинственная книги Войнича

Нейросеть определила язык, на котором написана таинственная книги Войнича

Таинственная рукопись Войнича написана на иврите. Чтобы определить неизвестный язык манускрипта канадским ученым пришлось задействовать нейросеть - сложнейшую компьютерную программу машинного обучения.

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Страницу кулинара заблокировали в Facebook из-за спора о долме

Страницу кулинара заблокировали в Facebook из-за спора о долме

Известный российский кулинар азербайджанского происхождения, телеведущий и автор книг Сталик Ханкишиев заявил, что социальная сеть Facebook заблокировала его аккаунт сроком на 30 дней.

//Непознанное

Уфологи обнаружили на Меркурии следы местных обитателей

Уфологи обнаружили на Меркурии следы местных обитателей

Вездесущие уфологи сумели отыскать на снимках с поверхности Меркурия, сделанных камерами зонда «Мессенджер», следы присутствия местного населения. Там разглядели рукотворную гору или пирамиду.

//Общество

Ожирение может провоцировать рак груди и изменять функции головного мозга

Ожирение может провоцировать рак груди и изменять функции головного мозга

Как заявляют специалисты, наличие лишнего веса в организме негативно влияет на опорно-двигательный аппарат, может провоцировать развитие рака груди и приводить к изменениям функционирования головного мозга.

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Наука и невежество: почему быть безграмотным стало модно

Наука и невежество: почему быть безграмотным стало модно

Наука – не двигатель прогресса или создатель инноваций, не способ заработка. Современная проблема полной безграмотности и невежества в сферах науки и образования крайне беспокоит участников Зиновьевского клуба

//Политика

Рогозин заявил, что решения для избавления от "санкционной чумы" есть

Рогозин заявил, что решения для избавления от "санкционной чумы" есть

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя информацию о новых санкциях Соединенных Штатов, заявил, что уже спланированы "некие решения", которые избавят Россию "от этой чумы".

//Общество

Тридцать три подмосковных спортсмена поедут на ОИ-2018

Тридцать три подмосковных спортсмена поедут на ОИ-2018

Тридцать три спортсмена из Подмосковья поедут на ХХIII Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчане. Напомним, что Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском городе Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

//Новости Гнездо.ру

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//Расследования

Мошенник выманил у пожилой москвички триста тысяч, представившись ее «сыном»

Мошенник выманил у пожилой москвички триста тысяч, представившись ее «сыном»

Столичные оперативники задержали мошенника, который выманил у восьмидесятисемилетней москвички 300 тысяч рублей, представившись ее сыном и попросив деньги, чтобы якобы избежать ответственности за содеянное преступление.

//Общество

НЛО добралось до подмосковной Ивантеевки

НЛО добралось до подмосковной Ивантеевки

Жители подмосковной Ивантеевки наблюдали в небе неопознанный летающий объект. Его удалось снять на видео и показать местным уфологам. НЛО увидели автомобилисты, проезжающие по улице Кирова.

//Шоу-бизнес

Волочкова опубликовала фото в постели с любимым

Волочкова опубликовала фото в постели с любимым

42-летняя Анастасия Волочкова все чаще выкладывает в свой микроблог снимки с новым бойфрендом Михаилом Лагиным. На днях артистка призналась ему в любви, опубликовав у себя на странице в Instagram совместное черно-белое фото.

//Общество

Сотрудников МВД, зарегистрировавших в Москве однополый брак, уволят из органов

Сотрудников МВД, зарегистрировавших в Москве однополый брак, уволят из органов

Сотрудницу, зарегистрировавшую в Москве однополый брак, и ее непосредственного начальника уволят из органов. Как считают в полиции, работница отделения ведомства в МФЦ допустила ошибку.

//Спорт

МОК отреагировал на письмо Виктора Ана

МОК отреагировал на письмо Виктора Ана

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением по поводу открытого письма шестикратного олимпийского чемпиона в шорт-треке Виктора Ана президенту организации Томасу Баху.

//live

«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми...»

«Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми...»

Москва должна выйти из Совета Европы. Такой вариант ответа выбрало большинство участников онлайн-опроса на сайте «Аргументы недели». О том, что мешает сотрудничеству России и Европы, размышляет Анатолий ВАССЕРМАН...

//Общество

На невыплату зарплаты теперь можно пожаловаться через мобильное приложение

На невыплату зарплаты теперь можно пожаловаться через мобильное приложение

Пользователи мобильного приложения Роструда "Я — инспектор" могут теперь пожаловаться на работодателя, задерживающего выплату зарплаты, сообщил заместитель начальника управления Роструда Виталий Лосев.

//Политика

Минфин США дал объяснение расширению антироссийских санкций

Минфин США дал объяснение расширению антироссийских санкций

Новые санкции против России, о которых стало известно сегодня, направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

//Спорт

МОК для российских спортсменов придумал правила поведения на Олимпиаде -2018

МОК для российских спортсменов придумал правила поведения на Олимпиаде -2018

МОК придумал для членов российской делегации специальные правила поведения на Олимпиаде-2018. Российские спортсмены должны подписать декларацию, которая предполагает отстранение от Игр за нарушение правил.

//Происшествия

Уволенная санитарка рассказала, почему оставила пациента на улице

Уволенная санитарка рассказала, почему оставила пациента на улице

Санитарка Городской больницы Сочи, уволенная за то, что вместе с коллегой вывезла на улицу на кресле-каталке пациента и оставила его там, объяснила свой поступок. По словам женщины, пациент вел себя агрессивно и хамил.

//Общество

Роскомнадзор предлагает заносить в базу тип мессенджера и никнейм пользователей

Роскомнадзор предлагает заносить в базу тип мессенджера и никнейм пользователей

Роскомнадзор предлагает добавить в базы данных об абонентах операторов связи информацию о никнеймах и мессенджерах, которыми они пользуются. Это поможет чиновника отслеживать деятельности граждан в Сети.

//Политика

В Польше ввели наказания за отрицание преступлений бандеровцев

В Польше ввели наказания за отрицание преступлений бандеровцев

В Польше за отрицание преступлений украинских националистов во время Второй мировой войны можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Такие поправки приняли в нижней палате парламента.

//Происшествия

Полицейский автомобиль сбил мчавшуюся по Москве на собачьей упряжке пенсионерку

Полицейский автомобиль сбил мчавшуюся по Москве на собачьей упряжке пенсионерку

На востоке Москвы сегодня под служебный автомобиль полиции попала 64-летняя женщина на санях, запряженных собаками. Необычная авария произошла днем в районе Метрогородок.

//Общество

Ученые нашли окончательный ответ на вопрос, кто же построил египетские пирамиды

Ученые нашли окончательный ответ на вопрос, кто же построил египетские пирамиды

Американским ученым удалось поставить все точки над i в вопросе строительства древнеегипетских пирамид. Для этого им пришлось восстановить внешний вид пирамиды Хеопса каким он был 4,5 тысячи лет назад.

//Шоу-бизнес

Что произошло с лицом Елены Малышевой, недоумевают поклонники

Что произошло с лицом Елены Малышевой, недоумевают поклонники

Популярная телеведущая Елена Малышева сообщила в соцсети о своем похудении, сняв небольшое видео. При виде звезды телеэкрана поклонники были изумлены: лицо Малышевой стало выглядеть по-иному.

//Общество

Познер призвал телеканалы грамотно освещать чрезвычайные происшествия

Познер призвал телеканалы грамотно освещать чрезвычайные происшествия

Замалчивание сообщений о нападении на школы приводит к появлению слухов, поэтому нужно передавать "точнее, объективнее", ответил Владимир Познер на упреки в адрес федеральных каналов о том, что они не освещали ЧП.

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