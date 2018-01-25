Начальник областного УГИБДД Александр Плотников арестован

Сегодня в Первомайском районном суде было удовлетворено ходатайство следователя следственного управления СКР по Кировской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику регионального УГИБДД Александру Плотникову.

Как сообщалось ранее, Александр Плотников подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере; создании преступного сообщества и участии в нем и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следователями СУ СК РФ по Кировской области продолжается расследование уголовного дела, проводится допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела осуществляется при оперативной поддержке сотрудников УФСБ, ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ УМВД России по Кировской области.