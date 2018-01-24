В Сети требуют запретить песню «Возможно» после убийства девушки

В сети запустили петицию с требованием запретить песню «Возможно» группы «Мы», которая якобы побудила 19-летнего студента МГТУ имени Баумана расправиться с 19-летней студенткой Высшей школы экономики. В Москве 19-летний студент убил свою подругу-студентку

Песню упомянул в прощальном письме убийца. По мнению интернет-пользователей, именно этот трек мог привести студента Бауманки, убившего свою подругу, к психическим отклонениям. Автор петиции призывает группу принести извинения и «понести отвественность».

Солист музыкальной группы Даниил Шайхинуров призвал не связывать творчество коллектива с жестоким убийством студентки ВШЭ. «Нужно с пониманием отнестись к такой записке, к состоянию, в котором находился этот человек», – приводит слова Шайхинурова Life.ru.