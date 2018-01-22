На Ломоносовском проспекте в Москве убит бизнесмен

В Москве на Ломоносовском проспекте произошло убийство. Киллер подошел к мужчине на улице и выстрелил в него, после чего скрылся. Пострадавший от полученного ранения скончался в "скорой". По некоторым данным, он был бизнесменом.

Стрелок скрылся на автомобиле. Объявлен план "Перехват". В полиции рассматривают несколько версий произошедшего, включая убийство на почве коммерческих отношений. Личность погибшего официально пока не называется.

Mash пишет, что следствие считает произошедшее заказным убийством. По данным телеграм-канала, "в руке у убийцы был букет цветов, возможно, в нем он прятал пистолет".

Следственный комитет возбудил два уголовных дела.