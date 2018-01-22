Ученик открыл стрельбу в школе Техаса

В понедельник около 08:00 учащийся открыл стрельбу в одной из школ городка Италия в округе Эллис, штата Техаса, расположенном примерно в 72 км от города Даллас. Ранение получила школьница, ее госпитализировали.

16-летний стрелок был задержан, его мотивы в настоящий момент выясняет полиция. Ученики школы были эвакуированы, а само заведение закрыто.

Ранее стало известно, что ученик седьмого класса ранил в ногу учащегося пятого класса из пневматического пистолета. Инцидент произошел в четверг в гимназии № 1 Симферополя, рана, к счастью, неглубокая.