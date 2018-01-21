Кузнецова попросила наградить раненную при поножовщине учительницу из Перми

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова просит власти Перми представить учительницу, пострадавшую во время поножовщины в школе, к государственной награде за мужество при защите детей. Пушков объяснил, почему возник конфликт в пермской школе

«Действия учителя школы №127 г. Перми Натальи Шагулиной по защите учеников были сопряжены с риском для ее собственной жизни и стали примером исключительной смелости для детей и педагогов, доказали ее принципиальность и искреннюю приверженность профессиональному долгу», — говорится в телеграмме, которую Кузнецова направила губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

Резня в пермской школе началась после драки двух подростков на ножах. Дерущихся попытались разнять преподаватели и другие школьники. В результате инцидента они получили ранения, у некоторых они довольно серьезные.

Учительница получила самые серьезные травмы в ходе происшествия. На днях стало известно об улучшении ее состояния. Сейчас медики оценивают состояние женщины как средней тяжести.