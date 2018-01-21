В центре Москвы избили и похитили мужчину

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о похищении прохожего, которое произошло в ночь на 21 января на Тверской улице в центре Москвы. Очевидцы видели, как мужчину избили и увезли на автомобиле Skoda.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента, сообщает РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в поселении Кленовское неизвестный похитил маленькую девочку. Похититель с ребенком скрылся на автомобиле с чужими номерами. Полиция ввела план «Перехват» для розыска и задержания подозреваемого.