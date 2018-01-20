Москвич, убивший обезьяну своей знакомой, задержан

Столичная полиция задержала мужчину, который похитил у знакомой обезьяну и избил животное до смерти. Инцидент произошел 2 января, 40-летняя кассирша автозаправочной станции продолжала праздновать с 35-летним знакомым.

Неоднократно судимый мужчина дразнил обезьянку. Когда животное не выдержало издевательств и его укусило, он схватил обезьяну, вытащив её из клетки. После этого он скрылся с животным.

Труп обезьяны полицейские нашли по адресу, где живет мужчина. По предварительным данным, обезьяна скончалась после нескольких ударов в область головы и тела.

!6 января возбуждено дело по статье 161 УК РФ "Грабеж", решается вопрос о возбуждении дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.