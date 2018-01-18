В Башкирии чиновница брала взятки бумагой для принтера

Главу сельской мэрии в Башкирии подозревают в том, что она злоупотребила служебными полномочиями за взятку бумагой формата А4. Возбуждено дело в отношении чиновницы, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Жириновский рекомендует ввести почетное звание для чиновников

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам. Первый из них относится к ноябрю 2015 года, когда в администрацию сельского поселения пришла женщина, которую приговорили к обязательным работам. Марина Адамчук изготовила для нее подложный табель учета рабочего времени, взяв за это взятку в виде бумаги А4 на сумму шесть тысяч рублей.

В другом случае за 7,5 тысячи рублей наличными она для мужчины внесла заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о выполнении обязательных работ в количестве 120 и 100 часов соответственно.