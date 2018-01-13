В Подольске произошел взрыв в многоэтажке

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, в квартире на третьем этаже многоквартирного дома в городе Подольск сегодня вечером произошел взрыв гранаты. Погибли мужчина и женщина.

По предварительной информации, женщина и ее сожитель нашли боеприпас на улице. При попытке изучить его устройство произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105, ст. 222 УК России (убийство, незаконный оборот оружия).

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места трагедии.

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