Названо самое распространенное преступление в России

Самым распространенным преступлением в России по итогам прошедшего года стало мошенничество. Соответствующие статистические данные опубликовала Генеральная прокуратура.

В надзорном ведомстве сообщили, что в 2017-м правоохранительные органы зарегистрировали более 200 тысяч случаев мошенничества. Это почти на 7% больше, чем в предыдущем году, передает ТАСС.

Генпрокуратура обратила внимание на низкую раскрываемость данного вида уголовных правонарушений, которая составляет 25%. Общая раскрываемость всех преступлений в России - 54%.

Ранее был обнародован рейтинг самых популярных способов мошенничества, составленный МВД Крыма.