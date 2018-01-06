Воры обокрали московскую квартиру, спустившись с крыши здания

Жителя столичного района Выхино‐Жулебино ограбили воры, один из которых спустился с крыши на веревке в квартиру на 13 этаже. Хозяин жилища лишился сейфа, в котором находилось 10,5 миллиона рублей.

Вор спустился по веревке с крыши 17-этажного дома и проник в квартиру, выдавив стекло. После этого он открыл дверь другим злоумышленникам. Налетчики избили подвыпившего хозяина квартиры, связали его и выкрали сейф.

Возбуждено уголовное дело.