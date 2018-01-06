Мужчина, угрожавший взорвать жилой дом, задержан в Екатеринбурге

Накануне сотрудники полиции и ФСБ задержали в Екатеринбурге 42-летнего местного жителя по кличке Бакса. «Шутник» позвонил в полицию и сказал, что взорвет жилой дом на улице Таганской на Эльмаше.

Бакса требовал от МВД перевести на его счет миллион рублей за отказ от взрыва жилого дома.

В ходе тщательной проверки здания и прилегающей к нему территории опасных предметов саперы не обнаружили.

Как выяснилось, звонок 30 декабря в полицию сделал ранее судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинения тяжкого вреда здоровью 42-летний местный житель. Против него завели уголовное дело. Установлено, что мужчина звонил из кафе, в котором распивал спиртное со знакомыми.

1 января сообщалось, что в российских городах за сутки из-за звонков о минировании были эвакуированы около 14 тыс. человек.



