В Чечне убит глава территориального отделения полиции

В чеченском селе Автуры Шалинского района убит начальник территориального отдела полиции Абубакар Устарханов. Полицейский был застрелен в местном магазине вечером в среду.

По оперативной информации, нападение совершил осужденный ранее житель этого же района 1990 года рождения. Он выстрелил Устаханову в спину, когда тот покидал магазин. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

В настоящее время ведется поиск стрелка.