В Чечне убит глава территориального отделения полиции
3 января 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
В чеченском селе Автуры Шалинского района убит начальник территориального отдела полиции Абубакар Устарханов. Полицейский был застрелен в местном магазине вечером в среду.
По оперативной информации, нападение совершил осужденный ранее житель этого же района 1990 года рождения. Он выстрелил Устаханову в спину, когда тот покидал магазин. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.
В настоящее время ведется поиск стрелка.