Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил, что у него не было умысла на убийство, это была случайность. По его словам, на сердце тяжело, ведь это грех. Директор кондитерской фабрики убил человека

Как рассказал Аверьянов, когда ворвались люди, он сделал предупредительный выстрел, кто-то сделал попытку взять у него оружие, и он выстрелил еще раз, "попал в человека, которого я не знал", передает РИА Новости.

Аверьянов, по его словам, ушел с места убийства, поскольку об этом его попросила медсестра, чтобы врачи могли оказать помощь раненому. В заключение экс-директор добавил, что это был рейдерский захват и фабрику он никому не отдаст.

Илье Аверьянову ‐ бывшему директору фабрики, на которой 27 декабря произошла стрельба со смертельным исходом, ‐ предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит тюрьма сроком до 15 лет. Задержать Илью Аверьянова смогли только сегодня.