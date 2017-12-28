Экс-директор "Меньшевика" заявил, что не собирался убивать
28 декабря 2017, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил, что у него не было умысла на убийство, это была случайность. По его словам, на сердце тяжело, ведь это грех.
Как рассказал Аверьянов, когда ворвались люди, он сделал предупредительный выстрел, кто-то сделал попытку взять у него оружие, и он выстрелил еще раз, "попал в человека, которого я не знал", передает РИА Новости.
Аверьянов, по его словам, ушел с места убийства, поскольку об этом его попросила медсестра, чтобы врачи могли оказать помощь раненому. В заключение экс-директор добавил, что это был рейдерский захват и фабрику он никому не отдаст.
Илье Аверьянову ‐ бывшему директору фабрики, на которой 27 декабря произошла стрельба со смертельным исходом, ‐ предъявили обвинение в убийстве. Ему грозит тюрьма сроком до 15 лет. Задержать Илью Аверьянова смогли только сегодня.