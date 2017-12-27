Очевидцы о взрыве в магазине Петербурга: решили, что салют

В результате сильного взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге в супермаркете вышибло двери и обрушился потолок, сообщили очевидцы происшествия. В Петербурге после взрыва образовались серьезные пробки

"Много людей кричали, были в крови. От взрыва также обрушился потолок", – сообщила дочь одной из посетительниц «Перекрестка», передает 78.ru.

"Мы сидели дома, произошел "ба-бах", мы подумали, что это салют. По истечении трех минут начали верещать сирены. Когда мы вышли с молодым человеком, я увидела, что на перекрестке стоит очень много машин скорой помощи и пожарные стоят, все оцеплено", — рассказала РЕН-ТВ жительница города.

Оперативная группа сформирована при правительстве Петербурга для контроля ситуации, сложившейся после взрыва в магазине в Калининском районе. Об этом сообщает РИА Новости. В ситуации со взрывом в магазине Санкт-Петербурга о случайности речи быть не может, кто-то принес взрывное устройство и оно сработало, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании причин взрыва в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.