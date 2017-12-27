Опубликована запись видеорегистратора перед смертельным ДТП с автобусом в Москве

Въехавший в толпу людей в подземном переходе на станции метро "Славянский бульвар" автобус был оборудован видеорегистратором, который записал последние слова водителя. Мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» отменили из-за трагического ДТП

Однако аппарат был сильно поврежден, а на его восстановление ушло много времени. К сожалению, воссоздать удалось только первые секунды после того, как автобус, сорвавшись с места, резко влетел в переход.

В ролике слышно, как водитель Виктор Тихонов выкрикивает ругательства, что говорит о том, что происходящее стало для него неожиданностью.

Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в аварии возле станции метро «Славянский бульвар». За рулем автобуса, въехавшего в пешеходный переход у метро "Славянский бульвар", находился 58-летний Виктор Тихонов.