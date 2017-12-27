Из-за долгов по зарплате сотрудникам «ВИМ-Авиа» возбуждено дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа» в размере около 500 млн рублей,сообщает пресс-служба российского ведомства. СКР назвал авиакомпанию "ВИМ-Авиа" пирамидой

Отмечается, что руководство «ВИМ-Авиа» умышленно не выплачивало зарплаты своим сотрудникам. Зарплата не выплачивалась с 2010 года по 2012 год. Следователи работают с инициативной группой работников «ВИМ-авиа», устанавливают обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.