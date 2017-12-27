Прорвавшиеся через границу с Финляндией решили сдаться

Мужчины, находившиеся в микроавтобусе, который прорвался через границу РФ из Финляндии на таможенном посту "Торфяновка", сдались властям. По данным СМИ, один из мужчин — россиянин, второй — гражданин Финляндии.

Они пришли сами в таможенный орган и готовы давать показания, сообщает РИА Новости.

Сообщение о нештатной ситуации на пропускном пункте "Торфяновка" поступило в 02.40. В машине, приехавшей из Финляндии, было два человека - водитель и пассажир. Когда сотрудник таможни залез в микроавтобус для проверки, они вдвоем вытолкнули его из салона и рванули вперед, сбив шлагбаум.

Спустя некоторое время автобус нашли брошенным в населенном пункте Торфяновка. Северо-западное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника Выборгской таможни на МАПП "Торфяновка".