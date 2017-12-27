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//Криминал 13+

Подрядчик космодрома Восточный арестован за взятку

27 декабря 2017, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Подрядчик космодрома Восточный арестован за взятку

Арестован по решению суда руководитель одной из компаний, выполнявшей работы на космодроме Восточный в Амурской области. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере около 1 миллиона рублей.

Суд заключил под стражу обвиняемых в хищениях при строительстве "Восточного"

Суд заключил под стражу обвиняемых в хищениях при строительстве "Восточного"

Руководитель подрядной организации А.Ю. Варганов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). Он будет находиться под стражей два месяца - до 26 февраля 2018 года. Подробности преступления не сообщаются, как и то, какими работами занималась компания.

Варганову грозит до 12 лет лишения свободы.

 

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В результате сильного взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге в супермаркете вышибло двери и обрушился потолок, сообщили очевидцы происшествия.

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В Хакасии нашли игрушки детей, живших 4,5 тысячи лет назад

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН и Русского Географического общества при исследовании могильника Итколь II в Ширинском районе Хакасии нашла игрушки детей, живших более 4,5 тыс. лет назад.

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Опубликован список самых сексуальных женщин уходящего года

Опубликован список самых сексуальных женщин уходящего года

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На сессии Госсовета Крыма выступил Дед Мороз

На сессии Госсовета Крыма выступил Дед Мороз

Последняя сессия Государственного совета Крыма завершилась выступлением Деда Мороза и Снегурочки в разделе «Разное». Они пообещали исполнить желания депутатов и подняли тост за Керченский мост

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Ученые открыли новый вид гигантского осьминога

Ученые открыли новый вид гигантского осьминога

Американские биологи выяснили, что к гигантским осьминогам Enteroctopus dofleini, которые обитают в серверных районах Тихого океана, до сих пор относили два совершенно разных вида моллюсков.

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Грамотный хозяин

Грамотный хозяин

В этом номере вопросы читателей мы рассматриваем вместе с адвокатом Ольгой СУЛИМ.  Юристы, которые отвечают через газету, ждут писем на электронный адрес «АН»: justice@argumenti.ru.  Также вы можете кратко сформулировать свою проблему в «живом» письме с пометкой «Для правоведа».

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В Петербурге после взрыва образовались серьезные пробки

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Мы с друзьями ходим в баню…

Мы с друзьями ходим в баню…

«31 декабря мы с друзьями ходим в баню…» Новый год уже на носу, и, значит, мы обязательно вновь услышим по телевизору эту легендарную фразу – не на одном телеканале, так на другом. А дальше – вопрос на засыпку: в какую именно баню ходил Женя Лукашин с друзьями? Ответ: в Сандуны! Нет, в фильме это не обозначено

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Великий Устюгов

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Тренер Тутберидзе и её Женя

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Лучший клуб мира

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Жители России измерили счастье в деньгах

Жители России измерили счастье в деньгах

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Русские плывут!

Русские плывут!

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Под белым флагом в Лондоне

Под белым флагом в Лондоне

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Власти Греции вводят налог для туристов, с отдыхающих начнут взимать сбор с 1 января следующего года. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России. Заплатить можно будет при заселении или выезде из отеля.

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ЧМ-218. Последняя репетиция

ЧМ-218. Последняя репетиция

Центральным событием в спортивной жизни страны в 2017 году стал Кубок конфедераций. Такого футбольного турнира ни в России, ни в СССР ещё не было. Кубок конфедераций проходит в стране, принимающей ЧМ, за год до его проведения – как своего рода генеральная репетиция главного турнира.

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Заразен ли псориаз?

Заразен ли псориаз?

Псориаз – это хронический неинфекционный дерматоз. Он представляет собой кожное заболевание, основным элементом которого является появление на теле так называемых папул или бляшек. Механизм развития псориаза носит аутоиммунный характер, то есть речь идёт об агрессии иммунитета против собственных клеток организма.

//Здоровье

Варикоцеле – мужская болезнь

Варикоцеле – мужская болезнь

Варикоцеле – это варикозное расширение вен яичка и семенного канатика, расположенных в мошонке. По статистике Всемирной организации здравоохранения, им страдают более 15% мужчин. Нередко данное заболевание начинается у подростков в период полового созревания – в 13–15 лет.

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Опубликована запись видеорегистратора перед смертельным ДТП с автобусом в Москве

Опубликована запись видеорегистратора перед смертельным ДТП с автобусом в Москве

Въехавший в толпу людей в подземном переходе на станции метро "Славянский бульвар" автобус был оборудован видеорегистратором, который записал последние слова водителя.

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Новогоднее застолье: остаться в живых

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Правда о начитанном поколении

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Популярность актрисе Екатерине ВОЛКОВОЙ принесла главная роль в сериале «КГБ в смокинге» режиссёра Олега Фомина. Затем были заметные работы в фильмах других режиссёров: «Коллекционер» Юрия Грымова, «О любви» и «2-Асса-2» Сергея Соловьёва, «Вдох-выдох» Ивана Дыховичного.

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

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Ученые РАН в открытом письме попросили Путина спасти науку

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Лавров: террористам в Сирии был нанесен решающий удар

Лавров: террористам в Сирии был нанесен решающий удар

В среду, 27 декабря, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал важное заявление. По словам дипломата, террористам, действующим на территории Сирии, был нанесен решающий удар.

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Мутко покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира–2018

Мутко покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира–2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, курирующий в российском правительстве спорт, покидает должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года и намерен сосредоточиться на работе в правительстве.

//Общество

Директор кондитерской фабрики убил человека

Директор кондитерской фабрики убил человека

Директор кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл огонь по людям. Один человек погиб. Правоохранительные органы оцепили территорию фабрики. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

//Общество

Три десятка жителей Приморья получили многомиллионные счета за электричество

Три десятка жителей Приморья получили многомиллионные счета за электричество

Жители города Артема, расположенного в Приморском крае, были шокированы, получив счета за электроэнергию. В бумагах, которые пришли некоторым гражданам, были указаны астрономические суммы.

//Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную красную икру

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественную красную икру

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать красную икру, чтобы она была не только вкусной, но и безопасной. Эксперты составили список советов для желающих приобрести качественный товар.

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Конспирологи убеждены, что в центре Земли обитают пришельцы-гиганты

Конспирологи убеждены, что в центре Земли обитают пришельцы-гиганты

Сторонники конспирологической теории сделали на днях шокирующее заявление. По мнению ряда специалистов, в центре нашей планеты обитают настоящие чудовища – гигантские представители внеземной цивилизации.

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Николай Носков опять дедушка

Николай Носков опять дедушка

Популярный музыкант празднует пополнение в семье. Дочь Николая Носкова родила дочку. Сообщение о рождении ребенка появилось в официальной группе Носкова во «ВКонтакте». Поклонники поздравляют исполнителя.

//Криминал

Очевидцы о взрыве в магазине Петербурга: решили, что салют

Очевидцы о взрыве в магазине Петербурга: решили, что салют

В результате сильного взрыва в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге в супермаркете вышибло двери и обрушился потолок, сообщили очевидцы происшествия.

//Наука

В Хакасии нашли игрушки детей, живших 4,5 тысячи лет назад

В Хакасии нашли игрушки детей, живших 4,5 тысячи лет назад

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН и Русского Географического общества при исследовании могильника Итколь II в Ширинском районе Хакасии нашла игрушки детей, живших более 4,5 тыс. лет назад.

//Шоу-бизнес

Опубликован список самых сексуальных женщин уходящего года

Опубликован список самых сексуальных женщин уходящего года

Эксперты составили список самых сексуальных женщин уходящего 2017 года. В рейтинг вошли как актрисы, так и настоящие модели. Израильская актриса Галь Гадот оказалась на первом месте.

//Общество

На сессии Госсовета Крыма выступил Дед Мороз

На сессии Госсовета Крыма выступил Дед Мороз

Последняя сессия Государственного совета Крыма завершилась выступлением Деда Мороза и Снегурочки в разделе «Разное». Они пообещали исполнить желания депутатов и подняли тост за Керченский мост

//Наука

Ученые открыли новый вид гигантского осьминога

Ученые открыли новый вид гигантского осьминога

Американские биологи выяснили, что к гигантским осьминогам Enteroctopus dofleini, которые обитают в серверных районах Тихого океана, до сих пор относили два совершенно разных вида моллюсков.

//Правовед

Грамотный хозяин

Грамотный хозяин

В этом номере вопросы читателей мы рассматриваем вместе с адвокатом Ольгой СУЛИМ.  Юристы, которые отвечают через газету, ждут писем на электронный адрес «АН»: justice@argumenti.ru.  Также вы можете кратко сформулировать свою проблему в «живом» письме с пометкой «Для правоведа».

//Шпионаж

Праздничные секреты агентов

Праздничные секреты агентов

В 2018 г. хозяйкой предстоящих 12 месяцев по восточному календарю будет Жёлтая Земляная Собака. Как ей лучше всего угодить и встретить Новый год достойно? Об этом обозреватель «АН» беседует уже по десятилетней доброй традиции со старым разведчиком полковником в отставке А. Н. Ивановым

//Криминал

В Петербурге после взрыва образовались серьезные пробки

В Петербурге после взрыва образовались серьезные пробки

Пробка длиной около двух километров образовалась на Кондратьевском проспекте в Петербурге после взрыва в супермаркете. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

//Новости Гнездо.ру

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//История

Мы с друзьями ходим в баню…

Мы с друзьями ходим в баню…

«31 декабря мы с друзьями ходим в баню…» Новый год уже на носу, и, значит, мы обязательно вновь услышим по телевизору эту легендарную фразу – не на одном телеканале, так на другом. А дальше – вопрос на засыпку: в какую именно баню ходил Женя Лукашин с друзьями? Ответ: в Сандуны! Нет, в фильме это не обозначено

//Спорт

Великий Устюгов

Великий Устюгов

Это был сезон Сергея Устюгова, и не просто так многие СМИ называют его лучшим спортсменом года. В то время когда сборную России чихвостят за допинг, выходит такой красавец из Ханты-Мансийского автономного округа и даёт жару на чемпионате мира в Лахти – два золота, три серебра!

//Спорт

Тренер Тутберидзе и её Женя

Тренер Тутберидзе и её Женя

Ну а кто же лучшая спортсменка года? Если не фигуристка Евгения Медведева, то мы даже не знаем, кто. А вот Этери Тутберидзе вполне можно назвать тренером года. В 2017 г. эта девочка стала чемпионкой Европы в Остраве, выиграла золото чемпионата мира в Хельсинки и победила на командном чемпионате мира в Токио

//Спорт

Лучший клуб мира

Лучший клуб мира

Казанский «Зенит» выиграл в 2017-м вообще все соревнования, в которых принял участие. Знаете такой мем в Интернете? Перефразируя под нашу тему, есть «Зенит» из Санкт-Петербурга, который при огромном бюджете не может завоевать ничего. А есть «Зенит» – волейбольная команда из Казани.

//Общество

Жители России измерили счастье в деньгах

Жители России измерили счастье в деньгах

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. В опросе на данную тему, прошедшем на сайте «Аргументы недели», приняли участие две тысячи человек. Оказалось, что запросы жителей РФ весьма скромны.

//Спорт

Русские плывут!

Русские плывут!

Чемпионат мира по водным видам спорта прошёл в Будапеште. И там не только доминировали российские синхронистки (как всегда), но и остальные выстрелили – пловцы, прыгуны… Старая песнь о главном. Нет ничего сильнее в мире, чем российское синхронное плавание. Наши девчонки завоевали 7 золотых медалей

//Спорт

Под белым флагом в Лондоне

Под белым флагом в Лондоне

Международные чиновники стёрли ластиком с карты лёгкую атлетику России. Но наши атлеты прорвались на чемпионат мира – как нейтральные спортсмены. Это вызвало много дебатов. Стоит ли нашим атлетам выступать в нейтральном статусе на спортивных аренах мира? Не унижает ли это наших болельщиков?

//В мире

В Греции с 1 января будет введен туристический налог

В Греции с 1 января будет введен туристический налог

Власти Греции вводят налог для туристов, с отдыхающих начнут взимать сбор с 1 января следующего года. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России. Заплатить можно будет при заселении или выезде из отеля.

//Спорт

Знарок бодался с канадцами

Знарок бодался с канадцами

Главный турнир года в хоккее состоялся в мае – сборная России завоевала бронзу чемпионата мира. Команда играла неплохо, но обидно отдала полуфинал канадцам. Часто бывает такое, что один миг может перечеркнуть большую работу. Вот так и ЧМ по хоккею, который прошёл в Кёльне и Париже.

//Спорт

ЧМ-218. Последняя репетиция

ЧМ-218. Последняя репетиция

Центральным событием в спортивной жизни страны в 2017 году стал Кубок конфедераций. Такого футбольного турнира ни в России, ни в СССР ещё не было. Кубок конфедераций проходит в стране, принимающей ЧМ, за год до его проведения – как своего рода генеральная репетиция главного турнира.

//Здоровье

Заразен ли псориаз?

Заразен ли псориаз?

Псориаз – это хронический неинфекционный дерматоз. Он представляет собой кожное заболевание, основным элементом которого является появление на теле так называемых папул или бляшек. Механизм развития псориаза носит аутоиммунный характер, то есть речь идёт об агрессии иммунитета против собственных клеток организма.

//Здоровье

Варикоцеле – мужская болезнь

Варикоцеле – мужская болезнь

Варикоцеле – это варикозное расширение вен яичка и семенного канатика, расположенных в мошонке. По статистике Всемирной организации здравоохранения, им страдают более 15% мужчин. Нередко данное заболевание начинается у подростков в период полового созревания – в 13–15 лет.

//Криминал

Опубликована запись видеорегистратора перед смертельным ДТП с автобусом в Москве

Опубликована запись видеорегистратора перед смертельным ДТП с автобусом в Москве

Въехавший в толпу людей в подземном переходе на станции метро "Славянский бульвар" автобус был оборудован видеорегистратором, который записал последние слова водителя.

//Здоровье

Новогоднее застолье: остаться в живых

Новогоднее застолье: остаться в живых

Есть, пить и веселиться – три слова, которые определяют новогоднее застолье. Оливье, селёдка под шубой, аперитив на проводы уходящего, традиционное шампанское под куранты, потом что-нибудь покрепче. И вот оно, безрадостное утро 1 января: головная боль, тошнота, похмелье… Как не испортить себе праздники?

//Культура

Чуть быстрее, чем живопись

Чуть быстрее, чем живопись

Владислав ВЕТРОВ мог на всю жизнь «подружиться с небом». Отец был военным лётчиком, мать – авиационным технологом. Но в итоге он выбрал актёрскую профессию. И сейчас играет заметные роли в знаменитом «Современнике». Много снимается в кино: «Адмиралъ», «Иван Грозный», «МосГаз», «Раскол»

//Культура

Правда о начитанном поколении

Правда о начитанном поколении

Популярность актрисе Екатерине ВОЛКОВОЙ принесла главная роль в сериале «КГБ в смокинге» режиссёра Олега Фомина. Затем были заметные работы в фильмах других режиссёров: «Коллекционер» Юрия Грымова, «О любви» и «2-Асса-2» Сергея Соловьёва, «Вдох-выдох» Ивана Дыховичного.

//Авторы АН

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