Подрядчик космодрома Восточный арестован за взятку

Арестован по решению суда руководитель одной из компаний, выполнявшей работы на космодроме Восточный в Амурской области. Мужчина обвиняется в получении взятки в размере около 1 миллиона рублей. Суд заключил под стражу обвиняемых в хищениях при строительстве "Восточного"

Руководитель подрядной организации А.Ю. Варганов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). Он будет находиться под стражей два месяца - до 26 февраля 2018 года. Подробности преступления не сообщаются, как и то, какими работами занималась компания.

Варганову грозит до 12 лет лишения свободы.