Россиянин Андрей Черняков, обвиняемый в России в крупном хищении, задержан в варшавском Международном аэропорту имени Фредерика Шопена. Ранее гражданин России был объявлен в федеральный розыск.

В Варшаву Черняков приехал из Потстдама, где жил в последнее время. Из Польши он собирался вылететь в Киев, надеясь, что из-за плохих отношений между Москвой и Киевом Украина не будет его выдавать.

На данный момент подозреваемый находится под арестом сроком на 40 дней в связи с запущенной Россией процедурой экстрадиции. Затем данное дело будет передано в Окружной суд в Варшаве.

Информацию о задержании ТАСС подтвердила в среду пресс-служба Надвислянского отделения пограничной охраны Польши. Черняков пытался вылететь по поддельному паспорту гражданина Румынии.

Андрей Черняков - бывший руководитель крупной строительной компании НПО "Космос", он обвиняется в крупном хищении денежных средств, полученных в кредит в 2011 году на строительство нового тоннеля в Москве.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Банка Москвы и постановил изъять все имущество у экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, бежавшего из России. Юристы бизнесмена заявили, что у него не осталось средств к существованию.