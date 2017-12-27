В Москве ищут экс-директора фабрики "Меньшевик", объявлен план "Сирена"
27 декабря 2017, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
Спецназ проверил всю территорию фабрики "Меньшевик", но не нашел подозреваемого в стрельбе экс-директора. Поиски расширены. Полицейские в Москве получили ориентировку с фотографией Аверьянова.
Возможно, он уехал на автомобиле Audi A6, передает РИА Новости.
Бывший директор фабрики "Меньшевик" устроил стрельбу, в ходе которой был убит один человек и, по предварительным данным, пострадали четверо.
Адвокат бывшего собственника фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова заявил, что его клиент открыл огонь на территории предприятия в качестве самообороны.