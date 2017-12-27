Спецназ проверил всю территорию фабрики "Меньшевик", но не нашел подозреваемого в стрельбе экс-директора. Поиски расширены. Полицейские в Москве получили ориентировку с фотографией Аверьянова.

Возможно, он уехал на автомобиле Audi A6, передает РИА Новости.

Бывший директор фабрики "Меньшевик" устроил стрельбу, в ходе которой был убит один человек и, по предварительным данным, пострадали четверо.

Адвокат бывшего собственника фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова заявил, что его клиент открыл огонь на территории предприятия в качестве самообороны.