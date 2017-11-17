Обвиняемого в насилии над девочкой нашли мёртвым

14 ноября житель одного из районов Пензенской области на окраине села в сарае обнаружил тело без признаков жизни.



Как сообщает портал "Пенза-Пресс" со ссылкой на СУ СК России по Пензенской области, ранее разыскиваемый 34-летний мужчина подозревался в развартных действиях в отношении маленькой девочки. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины его смерти и генетическая экспертиза с целью подтверждения принадлежности ему куртки, которую он оставил на месте преступления.



