Приговор Ольге Алисовой не оправдал ожиданий отца «пьяного мальчика»

Отец шестилетнего Алеши Шимко, погибшего в ДТП по вине жительницы Балашихи Ольги Алисовой, высказался по поводу приговора женщине.

По словам Романа Шимко, он ожидал, что Алисова получит больший срок. Кроме того, мужчина оценил размер моральной компенсации, которую должна будет заплатить его семье автоледи. Как сообщает «Звезда» , Шимко заявил, что этих денег хватит на операцию «какому-нибудь ребеночку».

Ранее в среду суд отправил Ольгу Алисову на три года в колонию-поселение. Кроме того, ее обязали выплатить родителям мальчика 2,5 млн рублей и лишили водительского удостоверения.

Алеша Шимко погиб под колесами автомобиля Алисовой в апреле текущего года. В его крови была найдена доза алкоголя, соответствующая сильной степени опьянения.