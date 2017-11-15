Сбившая «пьяного мальчика» автоледи заплатит его родителям 2,5 млн рублей

Ольга Алисова, признанная виновной по делу о гибели в ДТП «пьяного мальчика», заплатит его родителям 2,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Решение о взыскании денег принял подмосковной суд, где сегодня был оглашен приговор автоледи. Семья ребенка требовала с Алисовой 10 млн рублей, передает РИА Новости

Ранее в среду Ольге Алисовой назначили наказание – 3 года колонии-поселения. Адвокат женщины уже заявила, что будет обжаловать вердикт. По словам юриста, в ходе судебного разбирательства были допущены процедурные нарушения.

В апреле Алисова, управляя Hyundai Solaris, сбила в Балашихе шестилетнего Алешу Шимко. В его крови была найдена доза алкоголя, соответствующая сильной степени опьянения.