Суд огласил приговор Ольге Алисовой

Ольга Алисова, сбившая шестилетнего Алешу Шимко, проведет ближайшие три года в колонии-поселении. Соответствующее решение несколько минут назад огласил подмосковный суд.

Суд счел вину Алисовой доказанной, передает РИА Новости . В частности, в обвинительном вердикте указано, что женщина, управлявшая своим Hyundai Solaris, нарушила скоростной режим и разговаривала за рулем по мобильному телефону.

Ранее в среду Ольга Алисова заявляла, что вину в нарушении правил дорожного движения не признает. Будут ли ее адвокаты подавать апелляцию, пока неизвестно.

Дорожный инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел в подмосковной Балашихе в апреле текущего года. Дело о ДТП получило широкий общественный резонанс после публикации результатов экспертизы, свидетельствовавших о том, что погибший под колесами иномарки мальчик был сильно пьян.