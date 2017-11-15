Сбившую «пьяного мальчика» Ольгу Алисову признали виновной

Ольга Алисова признана виновной по делу о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе. Железнодорожный суд Московской области в эти минуты оглашает приговор женщине.

Мера наказания будет объявлена позже, обвинение просило для подсудимой три года колонии, передает РИА Новости

В апреле текущего года автомобиль Hyundai Solaris, которым управляла Алисова, сбил насмерть шестилетнего мальчика. В крови ребенка была найдена доза алкоголя, соответствующая сильной степени опьянения.

Женщина в ходе судебного разбирательства свою вину не признала. По словам автоледи, она ехала по двору, где произошло ДТП, с минимальной скоростью и сразу после случившегося вызвала медиков.