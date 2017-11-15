Оперативники МУРа поймали угонщиков дорогих автомобилей
15 ноября 2017, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Росгвардии задержали подозреваемых в серии краж дорогостоящих автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
Некоторое время назад двое злоумышленников похитили машину, находящуюся в лизинге. После совершения преступления угонщики установили на транспортное средство подложные регистрационные знаки.
Подозреваемых задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались 40-летний житель Омска и имеющий несколько судимостей 38-летний москвич.
У предполагаемых преступников были найдены предметы, предназначенные для легализации украденных автомобилей. Правоохранители установили в ходе следствия, что подозреваемые причастны к совершению еще семи угонов. В отношении них завели уголовное дело.