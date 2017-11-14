Браконьер наловил 37 килограммов осетрины и попался хабаровским полицейским
14 ноября 2017, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Хабаровском крае задержан браконьер, уличенный в незаконном промысле особо ценных пород рыб.Как сообщили в пресс-службе МВД России, полицейские нашли в катере 33-летнего мужчины 37 килограммов осетрины и 180 килограммов икры. По версии следствия, злоумышленник поймал рыбу в реке Амур и собирался продать ее в Комсомольске-на-Амуре.
Лодку браконьера и его улов изъяли сотрудники полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело.
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга похитил осетров из аквариума в одном из городских ресторанов. Через несколько дней преступник был задержан правоохранителями.