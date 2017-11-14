Полиция задержала организаторов подпольного казино с многомиллионным доходом

Правоохранители пресекли преступную деятельность межрегионального сообщества, занимавшегося организацией азартных игр.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, девять организаторов и активных участников группы задержали в Мордовии, еще шестерых – в Москве. Среди подозреваемых – сотрудник полиции Саранска. В отношении предполагаемых преступников возбуждены уголовные дела.

По данным следствия, игровое оборудование, замаскированное под платежные терминалы, было установлено злоумышленниками в развлекательных центрах и магазинах. Подпольное казино принесло своим создателям около 66 миллионов рублей незаконного дохода.