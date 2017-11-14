Полиция задержала организаторов подпольного казино с многомиллионным доходом
14 ноября 2017, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранители пресекли преступную деятельность межрегионального сообщества, занимавшегося организацией азартных игр.
Как сообщили в пресс-службе МВД России, девять организаторов и активных участников группы задержали в Мордовии, еще шестерых – в Москве. Среди подозреваемых – сотрудник полиции Саранска. В отношении предполагаемых преступников возбуждены уголовные дела.
По данным следствия, игровое оборудование, замаскированное под платежные терминалы, было установлено злоумышленниками в развлекательных центрах и магазинах. Подпольное казино принесло своим создателям около 66 миллионов рублей незаконного дохода.