Внук разоблачил деда-убийцу спустя 25 лет после преступления

Военный суд вынес приговор бывшему майору, убившему 25 лет назад своего соседа, и скрывавшемуся под чужим именем. В раскрытии преступления правоохранителям помог приемный внук злоумышленника.

В 1992 году военный Андрей Петров задушил соседа и угнал его автомобиль. После этого мужчина скрылся, бросив жену с двумя маленькими детьми.

Петров приехал в Москву, где проживали его родственники, достал документы на имя Виктора Жинжина и обзавелся новой семьей. Убийцу разоблачили спустя 25 лет благодаря его приемному внуку.

Молодого человека насторожил ряд деталей биографии мужчины, он поделился своими подозрениями с полицейскими. По совету стражей порядка парень принес им посуду с отпечатками пальцев деда. Выяснилось, что они принадлежат беглому преступнику, находящемуся в федеральном розыске.

Полицейские подготовили засаду и задержали Петрова. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет «Московский комсомолец».