Сотрудники российского МВД совместно с коллегами из Молдавии, Белоруссии и Испании разгромили международную преступную группировку, занимавшуюся поставкой запрещенных веществ из Северной Африки в страны СНГ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамках спецоперации «Пиренейский излом» было задержано и привлечено к уголовной ответственности более 40 участников синдиката. По версии следствия, криминальный бизнес контролировал ранее неоднократно судимый 40-летний гражданин Молдавии.

Подозреваемый был задержан молдавскими правоохранителями. В отношении него МВД РФ возбудило уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РФ - создание и руководство преступным сообществом, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.