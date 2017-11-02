СКР сообщил о двойном убийстве в Москве на Дмитровском шоссе

Следственный комитет РФ в четверг, 2 ноября, сообщил о двойном убийстве в Москве. По данным СКР, на севере столицы в квартире одного из жилых домов, расположенных по Дмитровскому шоссе, обнаружены тела двух человек.

По данным следствия, в квартире были обнаружены тела мужчины 1952 года рождения и женщины 1964 года рождения с множественными колото-резаными ранениями.

В квартире находился знакомый погибших. Он заявил полиции, что спал и, обнаружив тела, сразу позвал соседей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.